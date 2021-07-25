К новому сезону готовы: "Динамо" победило в результативном заключительном спарринге летних сборов

К новому сезону готовы: "Динамо" победило в результативном заключительном спарринге летних сборов

Киевляне в голевой перестрелке обыграли турецкий "Газиантеп".

Киевское "Динамо" одолело турецкий "Газиантеп" в заключительном втором контрольном поединке на третьем тренировочном мини-сборе в Австрии.

Поединок получился очень результативным и завершился победой подопечных Луческу со счетом 3:2.

Уже на 4-й минуте турки вырвались вперед, но на 27-й минуте Денис Попов восстановил паритет. Уже через минуту киевляне были впереди - помог автогол. В начале второго тайма турецкая команда сравняла счет, но Владислав Кулач забил решающий гол на 52-й минуте и принес "Динамо" победу.

Отметим, что "бело-синие" должны были сыграть с испанским "Вильярреалом", но спарринг отменили из-за коронавируса в лагере "Желтой субмарины".

Ранее киевляне во время австрийского сбора сыграли вничью с берлинским "Унионом" - 1:1.

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Новый сезон должен был начаться 24 июля матчем за Суперкубок Украины "Динамо" - "Шахтер", но поединок перенесли на 22 сентября.

на 22 сентября. УПЛ стартовала 23 июля, но "Динамо" пропустит первый тур. Команда Мирчи Луческу начнет сезон домашним поединком 2-го тура против "Вереса" в воскресенье, 1 августа. Начало игры - в 19:30.

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