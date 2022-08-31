"К украинскому народу отношусь уважительно и по-своему люблю": экс-футболист "Зенита" отметился позорным и в то же время циничным заявлением

Так, экс-игрок чемпиона страны-агрессора обвинил США и Европу в развязывании войны.

Об этом сам Цветков заявил в интервью порталу Sport24.ru.

В частности, он назвал украинцев "бандеровцами" и "националистами", но в то же время цинично заявил, что "относится к украинскому народу уважительно".

"То, что сейчас происходит, – вынужденная мера. Я бы встал на дыбы, если бы у нас такие националисты и бандеровцы бегали по Питеру и заправляли всем, чем можно.

Украинцы запрещают русский – я просто в шоке. Европа потом будет отвечать за случившееся. Приедут и посмотрят, как относятся к Бандере и украинцам и как – к нашим ребятам, которые спасают Лисичанск...

Я к украинскому народу отношусь уважительно и по-своему люблю. Какая-то горстка уродов создала против России антиРоссию. Это просто невозможно. Но так пресса и телевидение влияют на разум людей. Американцы профессионалы по влиянию на мозги масс. Ничего, поплатятся за это", — сказал Цветков.

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