Кадровая "зачистка": "Барселона" определилась, кого из футболистов готова избавиться

Клуб может расторгнуть контракты с Умтити и Коутиньо.

"Барселона" больше не заинтересована в услугах хавбека Филиппе Коутиньо и защитника Самюэля Умтити, потому готова попрощаться с игроками этой зимой.

Об этом сообщает Diario Sport.

"Блаугранас" рассматривают все возможные варианты, чтобы расстаться с игроками. При необходимости главный тренер Хави будет оказывать на игроков давление не включая их в заявки на матчи и не допуская к работе в общей группе команды.

Если Коутиньо и Умтити откажутся покидать клуб добровольно или на них не найдется покупателя, каталонцы готовы даже расторгнуть с ними контракт.

Отметим, что подобные решения угрожают клубу юридическими проблемами, поэтому такую меру "Барселона" рассматривает исключительно как крайнюю.

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