"Как будто украинских игроков не существует": Костюк раскритиковала WTA за решение лишить Wimbledon рейтинговых очков

"Как будто украинских игроков не существует": Костюк раскритиковала WTA за решение лишить Wimbledon рейтинговых очков

Украинская теннисистка Марта Костюк осталась очень недовольна решением Женской теннисной федерации (WTA) не засчитывать рейтинговых очков на Wimbledon-2022.

Отметим, что организаторы Wimbledon-2022 сообщили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

Таким образом, Wimbledon стал первым международным теннисным турниром, запретившим россиянам и белорусам участвовать в личных соревнованиях.

Впрочем, подобное решение совершенно не понравилось WTA, принявшей решение не засчитывать рейтинговых очков теннисистам за их выступление на Wimbledon. Это, собственно, и не понравилось Костюк.

"Я бы сказала, что 80-85% игроков не имеют никакого отношения к решению WTA. Это настолько глупо, что я просто не могу в это поверить. Никто из представителей игроков в Совете не связывался со мной. Никто из них не спросил моего мнения, что я думаю. Будто украинских игроков не существует.

Посмотрите, что сказал Рафаэль Надаль, что говорит Новак Джокович. Как можно получить поддержку от Тура, когда три лучших игрока говорят такие вещи? Виктория Азаренко входит в Совет игроков, принимает решение по очкам на "Уимблдоне", где она даже не участвует и в то же время говорит, что у нее нет личной заинтересованности в принятии решений. Но даже сам факт, что она на всех конференц-звонках — это уже смешно", — цитирует слова Костюк BTU.

Ранее не начислять очков по Wimbledon-2022 решили ATP и ITF.

До этого экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский возмутился решением лишить Wimbledon рейтинговых очков. С критикой в адрес теннисного сообщества также выступил украинский теннисист Александр Долгополов.

В свою очередь, организаторы Wimbledon-2022 уже отреагировали на вопиющий вердикт ATP, WTA и ITF и заявили, что приняли "единственное правильное решение" в отношении российских и белорусских теннисистов.

Напомним, что Roland Garros ограничился лишь условными санкциями в отношении российских и белорусских спортсменов.