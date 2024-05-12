"Как бы там ни было, он – украинец и выходит с флагом Украины": экс-чемпион мира вступился за Ломаченко

Бывший чемпион мира в полусреднем весе Вячеслав Сенченко отреагировал на яркую победу Василия Ломаченко над австралийцем Джорджем Камбососом в бою за вакантный пояс IBF в легком дивизионе.

Сенченко встал на защиту своего соотечественника, который столкнулся со шквалом критики из-за того, что после своего триумфа не сказал ни слова об Украине и войне с российскими оккупантами.

Вячеслав признался, что тоже ждал от Василия слов в поддержку Украины. В то же время, он не исключил, что позиция Ломаченко состоит в том, чтобы помогать родине "делом, а не на словах".

"Поздравляю Украину с новым чемпионом мира. Мое впечатление – крутой и яркий бой. Василий подошел к поединку в хорошей форме. Не скажу, что, пожалуй, это была его лучшая форма, но он был в классной форме. Видно было, что ему ничего не мешало, без травм.

Как я говорил до боя, если Ломаченко подойдет к поединку без травм, то не вижу шансов для Камбососа. Так оно и вышло. У боксеров был разный уровень. Видно было, что Василий по классу на голову выше, техническая база гораздо лучше и результат этого – досрочная победа техническим нокаутом.

Мне, как и всем украинцам, хотелось бы услышать от чемпиона слова поддержки Украины. Ну, возможно, он, как говорит Алина Шатерникова, много помогает, поэтому, возможно, его личное отношение – это помощь делом, а не словом. Как бы там ни было, он – украинец и выходит с флагом Украины, поэтому я поздравляю его с победой", – сказал Сенченко в комментарии Tribuna.com.

Ломаченко нокаутировал Камбососа в 11-м раунде и завоевал вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в легком весе. Теперь на счету 36-летнего украинца 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения на профессиональном ринге.

Ранее сообщалось, что Ломаченко прокомментировал зрелищную победу над Камбососом и завоевание чемпионского титула. Австралиец также высказался о своем поражении от украинца.

Мир бокса восхитился эффектной победой Ломаченко над Камбососом. На успех своего кума и соотечественника уже отреагировал чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик.

Напомним, на нашем сайте можно посмотреть видео лучших моментов боя Ломаченко – Камбосос.

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