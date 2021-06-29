Как две капли воды: двойник знаменитого футбольного тренера покуражился перед матчем Евро-2020

Как две капли воды: двойник знаменитого футбольного тренера покуражился перед матчем Евро-2020

Веселого болельщика невозможно отличить от настоящего Юргена Клоппа.

Забавный случай произошел в Лондоне перед поединком 1/8 финала Чемпионата Европы-2020 между сборными Англии и Германии.

В фан-зоне возле стадиона "Уэмбли", где проходит встреча, в окружении английских фанатов был замечен двойник главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.

Человек, который невероятно похож на знаменитого тренера "мерсисайдцев", сидел на плечах у другого фаната и заливался пивом, пока вокруг сторонники "Трех львов" пели громкие песни в поддержку своей сборной.

Видео с двойником Клоппа попало в Сеть. Пользователи Twitter шутят, что двойник Клоппа "больше похож на тренера "Ливерпуля", чем сам Юрген".

Поединок Англия - Германия начался в 19:00 по киевскому времени. На ТСН Проспорт доступна онлайн-трансляция матча.

Англия вышла в 1/8 финала с первого места в группе D. Команда Саутгейт победила Хорватию (1:0), сыграла вничью с Шотландией (0:0) и одолела Чехию (1:0).

Германия пробилась в плей-офф со второго места группы F. Подопечные Йоахима Лева проиграли Франции (0:1), победили Португалию (4:2) и сыграли вничью с Венгрией (2:2).

Победитель матча Англия - Германия в 1/4 финала выйдет на триумфатора дуэли Швеция - Украина.

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