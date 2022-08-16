Как готовились, что говорили перед боем и сколько заработают: все, что нужно знать о реванше Усик — Джошуа

Действующий чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик и бывший обладатель титулов Энтони Джошуа проведут 20 августа реванш. ТСН Проспорт расскажет все, что нужно знать об этом бое.

В субботу, 20 августа, чемпион WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик встретится в реванше с британцем Энтони Джошуа.

Сражение состоится на арене Jeddah Super Dome в Джидде, Саудовская Аравия, которая может вместить до 40 тысяч зрителей. Начало поединка в 23:00 по Киеву.

На кону будут чемпионские пояса IBF, WBA, WBO и IBO, которые украинец сенсационно отобрал у Джошуа в сентябре прошлого года.

Где смотреть бой Усик – Джошуа

Трансляция боя на территории Украины будет бесплатной. В цифровом вещании Т2 реванш можно будет просмотреть на региональных каналах "Общественного".

Поединок покажут и на YouTube-канале украинского боксера – Usyk17.

Прогнозы букмекеров на бой Усик — Джошуа

Букмекеры в будущем противостоянии предпочитают украинский чемпион.

На победу Усика можно поставить с коэффициентом 1.50. На то, что Джошуа сможет взять реванш – 2.79. Ничья как наименее вероятный результат в боксе оценена коэффициентом 19.00.

Кто будет драться в андеркарте

Хорватский боксер Филипп Хргович (14-0, 12 KO) и китаец Чжан Чжилей (24-0-1, 19 KO) определят обязательного претендента по версии IBF в тяжелом весе.

Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) британец Каллум Смит (28-1, 20 KO) встретится с французом Матье Бодерликом (21-1, 12 KO). Поединок станет отборным по версии WBC в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

Эксчемпион мира в двух весовых категориях швед Баду Джек (25-3-3, 15 KO) проведет поединок в рамках первого тяжелого веса (до 90,7 кг) против американца Ричарда Риверы (21-0, 16 KO).

Участник Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), американец Эндрю Табити (19-1, 15 KO) встретится в лимите первого тяжелого веса (до 90,7 кг) с суринамцем Тайроном Спонгом (14-0, 13 KO).

Сколько заработают боксеры за повторную дуэль.

По информации журналиста Talk Sport Майкла Бенсона, второй поединок должен принести боксерам 65 миллионов фунтов (80 млн долларов), что может превзойти предварительный реванш Джошуа против американца Энди Руиса (около 73 млн долларов). Чистый гонорар за поединок разделят поровну – 50х50.

Как боксеры готовились к бою

Соперники серьезно подошли к подготовке к реваншу. Готовиться к бою с Джошуа Усику помогает украинский боксер сверхтяжелого веса Александр Захожий (17-0, 13 КО), который в последнем поединке нокаутировал "Ахиллеса". Он присоединился к тренировочному лагерю украинского чемпиона, чтобы проводить с ним спарринги.

Также украинец демонстрировал, как готовится к реваншу. Усик провел много времени на ринге, боксировал грушу, а также делал кардиотренировку.

В то время Джошуа тоже без устали работал, чтобы вернуть себе чемпионские пояса. Британец демонстрировал недюжинную выносливость и жажду победы.

Anthony Joshua is looking! Those body-shots! #UsykJoshua2 | August 20 pic.twitter.com/HLtIXgIQHs — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) August 11, 2022

Высказывания соперников перед боем

На предматчевой пресс-конференции Усик отметил, что не будет делать громких заявлений в бою, а неутомимо тренируется, чтобы уже в ринге осчастливить людей своим боксом.

"Мы делаем нашу работу с нашей командой. Я никогда не делал громких заявлений. Я просто добросовестно работаю во время тренировочного лагеря. Именно это и буду делать до последнего дня перед боем, а потом выйду на ринг и сделаю всех счастливым своим боксом. Я очень рад не от того, что я чемпион. Меня делает счастливым моя жена, дети и моя отличная команда", — заявил Александр.

В свою очередь, Джошуа заявил о намерениях вернуть себе чемпионские пояса. Британец отметил, что не теряет надежды в будущем стать абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

"Я все еще очень голоден. Неудачи случаются в жизни, но устойчивость, психологическая выносливость и стабильность всегда возобладают. Поэтому мы продолжаем путь к званию абсолютного чемпиона мира. Нужно отдать должное всем. Я не хейтер, уважаю людей, уважаю Усика и то, чего он достиг… Если кто-то делает работу лучше меня, я должен мотивировать и подталкивать себя, чтобы быть лучше.

Самое важное, что у меня есть второй шанс. И если вы знаете что-нибудь о моей жизни, то я попадал в неприятности, когда был молод, и именно бокс предоставил мне второй шанс. Я нашел бокс и схватился за него двумя руками. Если вы знакомы с моей историей, вы знаете: я король камбеков. Вы можете победить меня, но меня трудно удержать в таком состоянии. Даже в трудные времена я знаю, что все сложится в долгосрочной перспективе.

В первом поединке Усик надрал мне задницу в нескольких раундах, я должен принять это поражение как мужчина. Но я готов взять на себя ответственность и признать, что ошибался. В сентябре я споткнулся, а Усик – нет, и 20 августа все будет наоборот. Я не люблю усложнять вещи: гениальность – в простоте, поэтому я буду оставаться простым, настраиваться на бой. Желаю команде Усика успешных тренировок и безопасной дороги", – резюмировал британец.

В активе 35-летнего Усика 19 побед (13 – нокаутом) в 19 поединках. Три из них он провел в тяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и два поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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