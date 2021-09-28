Как к себе домой: Усик зашел в киевскую мэрию и получил от Кличко подарок (видео)

Обладатель четырех поясов продолжает наслаждаться своим успехом.
Новоиспеченный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA Super и IBO Александр Усик со своей командой посетил мэра Киева Виталия Кличко на его рабочем месте.
Видео со встречи в сторис Instagram опубликовал глава столицы, подписав его словами: "Поздравил украинского чемпиона Александра Усика. Теперь в киевской мэрии".
В ролике видно, как Александр уверенно заходит в кабинет к Кличко, кладет очки на первое подходящее место и приветствует чиновника и легендарного боксера.
На втором видео показано, как Виталий вручает Усику символический пояс WBC.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113 и завоевал титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе.
- Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец одержал 24 победы и потерпел 2 поражения
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. Также Александр записал видеообращение после победы над британцем, заявив, что "Пояса едут домой".
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