"Как можно настолько не видеть правды!": украинская гимнастка взбешена позицией россиян по поводу войны

Призер чемпионата мира и Европы по художественной гимнастике Влада Никольченко рассказала, как изменилось ее отношение к гражданам страны-агрессорки.

Спортсменка признала, что когда Россия оккупировала Донбасс и Крым, она была слишком юной, чтобы полностью постичь глубину беды, которую вызвали в Украине действия страны-агрессорки.

"В 2014 году я это так не чувствовала. Да, это было тоже страшно, люди умирали. Но мне было 11, когда это все происходило, и, возможно, я во все это не так сильно вникала. Я жила в Харькове. Это действительно [был] пророссийский город: мы находимся очень близко к границе, у нас все говорят по-русски.

Я совершенно нормально относилась к россиянам. На соревнованиях мы все общались. Даже когда давали интервью, как бы нас ни сталкивали лбами, задавали каверзные, провокационные вопросы, чтобы мы что-то сказали плохое о России или российских спортсменах, – мы этого никогда не позволяли.

Но то, что произошло сейчас – это перебор. То, что сделали с моим родным городом Харьковом, то, что происходило в окрестностях Киева, что делают с украинскими городами, – это просто мрак. Как на это все реагирует русский народ – начиная с селебрити, спортсменов, публичных людей, чье слово имеет вес в массах, и заканчивая обычными людьми, – это ненормально. Не знаю, что им рассказывают в новостях. Как можно так не видеть правды!", — рассказала Никольченко в интервью Общественному.

Напомним, что российский полузащитник футбольного клуба "Словацко" Владислав Левин отказался принять участие в акции в поддержку Украины, борющейся с военной агрессией России.

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