"Как можно не забивать?": дагестанский тренер дал эмоциональный комментарий и стал звездой Сети (видео)

"Как можно не забивать?": дагестанский тренер дал эмоциональный комментарий и стал звездой Сети (видео)

Шамиль Магомедов прокомментировал поединок своей команды.

Главный тренер команды "Кизляр", выступающей в любительской футбольной лиге Дагестана, Шамиль Магомедов дал послематчевое интервью, которое мгновенно стало очень популярным в Сети.

Команда Магомедова, доминируя во время встречи, сыграла вничью с клубом "Пенджаб" (4:4), что разозлило вождя команды.

"Удовлетворен ли я результатом? Как можно удовлетворено такой игрой? Когда 50 моментов не забили, и доволен быть ничьей… Так легко было с ними играть! Я клянусь, сколько играю в ЛФЛ, уже три-четыре года, так легко мне ни с одной командой не было играть.

Здесь можно было идти и забивать, живет, сколько по кайфу. Я не знаю. Столько моментов. Как можно не забивать? Хватит, тормозите, сердце болит! Убейте говорю, эй! Что по кайфу делайте!

Вот этот тоже балбес наш – Омаров. Натуральный балбес, жив. Симулирует, ложится... Удар уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай. Нет же! Клянусь, вся злоба у меня на этого одного человека. Больше всего на него одного злюсь. Целый день ест, 24 на 7, у себя в квартире. Я ему говорю: "Эй, хоронить перестань, играть не сможешь!" А он на футбол идет и еще забрасывает печенье. Я говорю: "Эй, достаточно есть, сейчас обес**ешься где-нибудь", — сказал Магомедов в интервью после матча.

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