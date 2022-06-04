"Как можно уничтожать церкви?": жена Усика – о последствиях зверств оккупантов

"Как можно уничтожать церкви?": жена Усика – о последствиях зверств оккупантов

Жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) заявила, что Россия просто так не уйдет от наказания за преступления в Украине.

Екатерина Усик подчеркнула, что преступления, которые сейчас происходят в Украине, не будут забыты.

Об этом жена боксера написала в Instagram.

"Жизнь очень длинная! Все преступления, которые сейчас происходят в Украине, навсегда оставят след... На многие поколения. Как можно уничтожать церкви? За это будет суровый ответ, который ударит сильнее бомбы. Господи, береги Украину", — отметила Екатерина в Instagram .

Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Напомним, что учебно-тренировочный центр "Металлиста-1925" в поселке Высокий пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.

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