"Как можно уничтожать церкви?": жена Усика – о последствиях зверств оккупантов

Жена чемпиона мира по версии WBO, WBA, IBF, IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) заявила, что Россия просто так не уйдет от наказания за преступления в Украине.
Екатерина Усик подчеркнула, что преступления, которые сейчас происходят в Украине, не будут забыты.
Об этом жена боксера написала в Instagram.
"Жизнь очень длинная! Все преступления, которые сейчас происходят в Украине, навсегда оставят след... На многие поколения. Как можно уничтожать церкви? За это будет суровый ответ, который ударит сильнее бомбы. Господи, береги Украину", — отметила Екатерина в Instagram .
Напомним, что учебно-тренировочный центр "Металлиста-1925" в поселке Высокий пострадал в результате обстрелов российскими оккупационными войсками.
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