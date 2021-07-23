Как открывали Олимпийские игры-2020 в Токио: самые яркие фото с церемонии

Как открывали Олимпийские игры-2020 в Токио: самые яркие фото с церемонии

Участие в соревнованиях примут около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран.

В пятницу, 23 июля, состоялось официальное открытие Олимпийских игр-2020 в Токио.

Отметим, что участие в масштабных спортивных баталиях мира примут около 11 тысяч спортсменов из более чем 200 стран. Они выступят в 33 видах спорта и разыграют 339 комплектов наград.

Что касается Украины, то от "сине-желтых" выступят на соревнованиях 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Так, на церемонии открытия честь нести "сине-желтый" флаг доверили олимпийской чемпионке по пулевой стрельбе Елене Костевич и чемпиону мира по фехтованию Богдан Никишин. В общем, впервые в истории проведения Игр страны-участницы имеют сразу два знаменосца — женщину и мужчину. Это связано с активной позицией МОК по отстаиванию принципов гендерного равенства.

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ТСН Проспорт в фотогалерее собрал самые яркие моменты церемонии открытия.

Сборная Украины уже стартовала на соревнованиях . Для "сине-желтых" ОИ-2020 официально открыли лучники;

. Для "сине-желтых" ОИ-2020 официально открыли лучники; Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

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