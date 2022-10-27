Как президент УАФ Павелко и функционеры структуры выводили миллионы из строительства футбольных площадок

В мае 2018 года на сайте AnonOps Communications, где украинские хакеры регулярно публикуют компрометирующую информацию, базы данных, записи разговоров и т.п., появилась сломанная переписка чиновников федерации футбола Украины (ФФУ, ныне – УАФ), начиная с 2015 по 2018 годы. Среди фигурантов этой переписки — первые лица команды Андрея Павелко, главы Украинской ассоциации Футбола (тогда еще ФФУ), а на тот момент также народного депутата ВРУ и главы бюджетного комитета.

Так, спортивный журналист-расследователь Константин Андриюк вспоминает, что было слито около 65 терабайтов информации, которую он долго проверял и сопоставлял переписку функционеров с реальными событиями, придя к выводу, что это не фейк.

"Чем дальше я читал, тем больше понимал, что оно правильно, не фейковое… Если кто-то хотел сфальсифицировать, то зачем было все эти данные туда запихивать?", — рассказывает журналист.

Особый интерес вызвала переписка Дениса Морозенко, работавшего специалистом аналитического отдела федерации в команде Павелка, а фактически занимавшейся строительством футбольных полей. Так, согласно переписке, за 2017 и 2019 годы сумма государственных средств, выделенная на эти нужды, суммарно составила 1 млрд. 230 млн. грн. Эти средства выводились через одну и ту же компанию, которая строила футбольные поля "под ключ" — "СпортИн". Ее деятельность определена: розничная торговля коврами, покрытием для стен и полов. Директор фирмы – Виталий Мазур, и это именно с ним чиновник федерации в переписке обсуждает, как спортивный интерес превращается в финансовый. К примеру, он отправляет в ФФУ расчет стоимости и получает ответ.

Так, согласно переписке, стоимость одной детской спортивной площадки составляет 646 тыс. грн. Исполнитель получает 805 тыс. грн, то есть 8 млн грн за 10 мини-футбольных полей.

Чем больше поле — тем больше получает исполнитель. К примеру, накрыть синтетикой стандартное футбольное поле стоит 3 млн 700 тыс. грн, однако ФФУ оплачивает за проделанную работу 6,3 млн грн. Остальные деньги делят между собой в соотношении три к одному: ФФУ и «СпортИн». Собственно, согласно переписке, поступление денег из госбюджета обеспечивал Андрей Павелко – глава бюджетного комитета ВР.

Когда в 2018 году об этой схеме узнали журналисты, Денис Морозенко прекратил работать в федерации. Тогда журналистам программы «Деньги» удалось пообщаться с директором фирмы «СпортИн» Виталием Мазуром. Он подтвердил свое знакомство с Морозенко и сотрудничество с ФФУ.

Интересно, что эта схема перестала работать с завершением полномочий Андрея Павелко в должности главы бюджетного комитета. Тогда же сменился и директор компании «СпортИн». Вместо господина Мазура ее номинально возглавил граждане Грузии Алеко Какауридзе. Его фамилия связана со многими фиктивными компаниями в Украине.

Важно, что за 4 года существования сломанных переписок хакерами, футбольные чиновники ни разу не опровергли ее подлинность.

В конце концов это не единичный случай, когда деятельность функционеров УАФ вызывает множество вопросов и общественности, и журналистского сообщества, однако никакой реакции со стороны УАФ на эти крикливые действия ее функционеров до сих пор не было.