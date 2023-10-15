"Как с тем аватаром боксировать?": Усик высказался о своей мотивации на бой с Фьюри

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик рассказал о своей мотивации перед боем с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Сейчас работаем над тем, чтобы организовать поединок с Фьюри. И вот думаю: "Как с тем аватаром боксировать? Как у него выигрывать?

И как американский генерал Норман Шварцкопф сказал: "Если у вас нет стратегии и характера – надо отказаться от чего-то одного". Характер - невероятная вещь. Когда бегу 20 км кросс, второе "я" подходит ко мне и говорит: "Саша, да не беги, ты же чемпион мира – зачем тебе это? Братик, отдохни. У тебя уже есть деньги. Зачем это тебе? Отдохни".

А я говорю: "Да нет, брат, я тебя знать не знаю". И это было всю мою жизнь", – цитирует Усика Luckypunch.net.

29 сентября стало известно, что Усик и Фьюри подписали контракт на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе, который состоится в Саудовской Аравии.

Дату проведения поединка собираются официально объявить после выставочного боя Фьюри против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, который состоится 28 октября в Саудовской Аравии. По информации СМИ, украинец и британец могут сойтись в ринге 23 декабря 2023-го или в январе 2024 года.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

Ранее сообщалось, что промоутер Фьюри назвал единственный способ для Усика выиграть бой за звание "абсолюта".

Читайте также:

"Даст ему несколько пощечин и побьет": экс-чемпион мира сделал прогноз на поединок Усик – Фьюри

"Не по зубам": промоутер Джошуа назвал фаворита боя между Усиком и Фьюри за звание "абсолюта"

"Набрал вес и немного постарел": экс-чемпион мира сделал прогноз на бой Усик – Фьюри