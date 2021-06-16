Как сборная Украины готовится ко второму матчу Евро-2020: фото с тренировки "сине-желтых"

К предстоящей игре готовятся все, кроме одного исполнителя.
Во вторник, 15 июня, сборная Украины провела тренировку перед матчем второго тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.
Так, подопечные Андрея Шевченко занимались на поле "Аркул де Триумф". К слову, трава на этом стадионе — гибридная, то есть наполовину натуральная с искусственной, именно такая, как на "Арене Национале", передает УАФ.
Отмечается, что на занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами.
Тренировка сборная Украины провела, наигрывая командную структуру под своего ближайшего оппонента — Северную Македонию, анализу игры которой было посвящено теоретическое занятие.
Вашему вниманию фото с тренировки украинской команды.
Матч Украина — Северная Македония начнется 17 июня в 16:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. а также рассказывать обо всем, что происходит вокруг поединка.
- В первом туре украинская команда потерпела поражение от Нидерландов (2:3), а Северная Македония уступила Австрии (1:3).
- Ранее определился главный арбитр на поединок Украина — Северная Македония.
- В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.