Как сборная Украины готовится ко второму матчу Евро-2020: фото с тренировки "сине-желтых"

К предстоящей игре готовятся все, кроме одного исполнителя.

Во вторник, 15 июня, сборная Украины провела тренировку перед матчем второго тура групповой стадии Чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

Так, подопечные Андрея Шевченко занимались на поле "Аркул де Триумф". К слову, трава на этом стадионе — гибридная, то есть наполовину натуральная с искусственной, именно такая, как на "Арене Национале", передает УАФ.

Отмечается, что на занятии приняли участие все игроки, кроме Александра Зубкова, который сейчас восстанавливается после повреждения в матче с Нидерландами.

Тренировка сборная Украины провела, наигрывая командную структуру под своего ближайшего оппонента — Северную Македонию, анализу игры которой было посвящено теоретическое занятие.

Вашему вниманию фото с тренировки украинской команды.

УАФ

УАФ

УАФ

УАФ

Матч Украина — Северная Македония начнется 17 июня в 16:00 по киевскому времени. ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры. а также рассказывать обо всем, что происходит вокруг поединка.

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