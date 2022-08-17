Как тебе такое, Роналду: Илон Маск заявил, что покупает "Манчестер Юнайдет"

Подробностей о соглашении и своих планах по легендарному клубу он не сообщил.

Американский миллиардер и изобретатель, основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что покупает английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед".

Об этом Маск написал в Twitter.

"Я покупаю "Манчестер Юнайтед", — отметил миллиардер. Других подробностей о соглашении и своих планах он не сообщил".

Чтобы быть четким, я поддерживаю левую сторону республиканской партии и правой половины Democratic Party! — Elon Musk (@elonmusk) авг 16, 2022

"Манчестер Юнайтед" – легендарный английский футбольный клуб из Траффорда, который был основан в 1878 году. Эта команда является одним из самых успешных английских клубов по количеству титулов. Также МЮ считается самым популярным футбольным клубом в мире с высокой посещаемостью домашних матчей среди всех европейских клубов. Ранее Forbes оценивал стоимость клуба со всеми его активами в 4,6 млрд. долларов.

За "Манчестер Юнайтед" выступает один из лучших игроков планеты за всю историю — Криштиану Роналду. Однако Криш недоволен последними неудачами МЮ и, по информации СМИ, ищет новый клуб.

Звезду "сватали" в мадридский "Атлетико", дортмудскую "Боруссию" и родной португальский "Спортинг". Однако Криштиану так и не смог договориться с переходом ни в один из клубов, подходящих под его требования.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайдет" сенсационно проиграл в первом туре АПЛ.

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