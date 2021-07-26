Как трогательно: немецкий футболист в прямом эфире сделал предложение возлюбленной на Олимпиаде-2020 (видео)

Макс Крузе обратился к своей девушке, которая смотрела трансляцию по телевидению.

На Олимпийских играх-2020 есть место не только фантастическим спортивным достижениям, а и трогательным историям любви. Нападающий олимпийской сборной Германии Макс Крузе после матча со сборной Саудовской Аравии позвал свою девушку замуж.

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33-летний форвард берлинского "Униона" во время послематчевого интервью встал на колено и спросил у возлюбленной, согласна ли она стать его женой.

Избранница Крузе - курдянка по имени Дилан. Во время интервью Крузе был в футболке с надписью с надписью "Я тебя люблю" на курдском языке.

Видео трогательного момента разлетелось по соцсетях.

German footballer @ MaxKruse_10 made a marriage proposal live after Germany's Olympic win over Saudi Arabia. His Kurdish girlfriend Dilan reportedly said 'Erê' which means yes. Kruse's t-shirt reads "I love you. "Would you like to marry me 'in Kurdish ❤️ https://t.co/8wejcXqkqO pic.twitter.com/SXpB5xk9IG — Mutlu Civiroglu (@mutludc) July 25, 2021

Как сообщает Stuttgarter Nachrichten, девушка ответила согласием. Так что после Олимпиады в Токио Крузе может готовиться к свадьбе.

Фото: Instagram

Фото: Instagram

Сборная Германии обыграла Саудовскую Аравию со счетом 3:2. После двух туров немцы занимают третье место в своей группе. В стартовом матче Бундестим проиграла Бразилии - 2:4.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.

Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта. Финальный матч мужского футбольного турнира будет сыгран 7 августа на Международном стадионе в Йокогаме. Начало - в 14:30 по киевскому времени.

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