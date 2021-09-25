Как трогательно: Усик перед боем против Джошуа стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы

Боксер посвятил своей избраннице публикацию в соцсетях.
Украинский боксер Александр Усик в день своего поединка против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не забыл поздравил свою жену Екатерину с 12-й годовщиной семейной жизни.
УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ
Саша опубликовал у себя в Instagram трогательный кадр, на котором страстно целует свою возлюбленную. Фотографию боксер сопроводил романтическим стихотворением (текст стиха представлен в оригинале на русском - прим.).
"Мне без тебя и дышится иначе,
мне без тебя порой тоска грудину рвет,
кричит как лютый зверь и плачет,
я без тебя совсем другой.
Молчу и часто в небо взор свой поднимаю,
в толпе людей глаза твои ищу,
свои на миг я закрываю
и представляю, что тобой дышу.
Тобой живу, тебя одну желаю,
тобою дорожу, тебя хочу,
и лишь тебя я знаю,
что мне с тобою хорошо в миру", - написал Александр.
В комментариях фолловеры Усика желают ему победы в поединке с Джошуа.
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.
Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на пресс-конференцию и первую дуэль взглядов с Джошуа.
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