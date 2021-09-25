Как трогательно: Усик перед боем против Джошуа стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы

Как трогательно: Усик перед боем против Джошуа стихом поздравил жену с годовщиной свадьбы

Боксер посвятил своей избраннице публикацию в соцсетях.

Украинский боксер Александр Усик в день своего поединка против чемпиона мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа не забыл поздравил свою жену Екатерину с 12-й годовщиной семейной жизни.

УСИК - ДЖОШУА: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ БОЯ

Саша опубликовал у себя в Instagram трогательный кадр, на котором страстно целует свою возлюбленную. Фотографию боксер сопроводил романтическим стихотворением (текст стиха представлен в оригинале на русском - прим.).

instagram.com/usykaa

"Мне без тебя и дышится иначе,

мне без тебя порой тоска грудину рвет,

кричит как лютый зверь и плачет,

я без тебя совсем другой.



Молчу и часто в небо взор свой поднимаю,

в толпе людей глаза твои ищу,

свои на миг я закрываю

и представляю, что тобой дышу.



Тобой живу, тебя одну желаю,

тобою дорожу, тебя хочу,

и лишь тебя я знаю,

что мне с тобою хорошо в миру", - написал Александр.

В комментариях фолловеры Усика желают ему победы в поединке с Джошуа.

Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно в 23:50 по киевскому времени.

На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.

34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.

и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе. На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.

Накануне поединка Усик и Джошуа стали на весы - британец перевесил украинца на 8,6 кг. После процедуры взвешивания боксеры провели финальную дуэль взглядов.

Как сообщал ТСН Проспорт, Усик пришел в костюме Джокера на пресс-конференцию и первую дуэль взглядов с Джошуа.

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