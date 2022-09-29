Как волонтеры или "остались" в Украине: несколько украинских футболистов обманом выехали из страны ради трансферов — СМИ

Журналист рассказал, как некоторым украинским футболистам удалось выехать из Украины во время военного положения ради трансферов в европейские клубы.

Некоторые украинские футболисты пересекли границу Украины во время военного положения, как волонтеры, чтобы осуществить трансферы в иностранные клубы.

Об этом сообщил журналист Андрей Сенкив на YouTube-канале KDK.

Отмечается, что 21-летний полузащитник "Руха" Алексей Сыч во время перехода в бельгийский "Кортрейк" уехал из Украины в качестве волонтера, воспользовавшись системой "Шлях". Это мобильное приложение от Министерства цифровой трансформации Украины, посредством которого водители призывного возраста могут пересекать границу, если перевозят гуманитарную помощь или медицинские грузы. По этой системе за границей можно находиться не больше 30 дней.

Журналист утверждает, что ею также воспользовались и другие игроки львовской команды: Даниил Кондраков, перешедший в литовскую "Судуву" и Роман Карасюк — в армянский "Пюник". Так же Егору Ярмолюку удалось перейти из "Днепра-1" в "Брентфорд".

В свою очередь, бывший полузащитник "Зари" Владислав Кочергин, весной пополнивший ряды польского "Ракува", по документам не пересекал границу, а находится в Украине. Похожая ситуация произошла с Юрием Батюшиным, перешедшим из "Металлиста 1925" в грузинскую "Делу". Его выезд из Украины также не задокументирован, но он уезжал через Крым.

Экс-игрок "Зари" Валерий Дубко осуществил трансфер к бельгийскому "Дендеру". Он выехал из Украины с разрешения Львовской ОВА, которую получили игроки луганского клуба для выезда 30 июня на собрание в Польшу. Но потом он не вернулся с командой в Украину, а стал игроком клуба со второго дивизиона чемпионата Бельгии.

Еще один бывший игрок "Зари" Денис Фаворов перешел в клуб четвертого польского дивизиона "Вечиштей", но разрешение на выезд он получил не от Львовской ОВА, а от главы Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, что бывший форвард сборной Украины Роман Зозуля сообщил, что пока не планирует возвращаться на поле из-за полномасштабной войны с российскими оккупантами.

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