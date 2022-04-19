"Как же надоела эта ложь и ересь": Харлан эмоционально ответила министру иностранных дел РФ

"Как же надоела эта ложь и ересь": Харлан эмоционально ответила министру иностранных дел РФ

Ольга Харлан подчеркнула, что украинцы всегда были и останутся свободным народом.

Титулованная украинская саблистка Ольга Харлан не скрывает своей ярости в ответ на нелепые заявления российских политиков.

Олимпийская чемпионка по фехтованию разгневанно прокомментировала слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, где говорится, что в Украине у людей должна быть свобода выбора.

"Твою ж мать. Мы всегда были, есть и будем свободными. Мы всегда сами выбирали своего президента. В отличие от некоторых, у нас всегда были разные президенты.

Это значит, что мы хотим что-либо менять в нашей стране. Так же о мэрах и партиях. Как же надоела эта ложь и ересь. Отвяжитесь вы от нас. Дайте нам жить своей жизнью", - написала Харлан в сторис Instagram.

Отметим, что Харлан активно ведет информационную войну со страной-агрессором с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Фехтовальщица рассказывает миру правду об ужасных преступлениях оккупантов и поддерживает соотечественников, пострадавших во время войны.

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