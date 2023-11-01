"Какая разница, когда проигрывать?": в команде Усика требуют доказательств травмы Фьюри для переноса боя

Украинская сторона не против переноса поединка, но хочет, чтобы "Цыганский король" предоставил подтверждение своей травмы.

Александр Красюк, промоутер чемпиона мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, высказался по поводу переноса объединительного боя с обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

Красюк поставил под сомнение травму британца, якобы полученную в поединке против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну, из-за которой он отказывается биться с украинцем 23 декабря. Промоутер Усика хочет, чтобы Фьюри предоставил медицинское подтверждение своего повреждения.

По его словам, нет смысла откладывать бой, если команда "Цыганского короля" не верит в победу своего боксера.

"У нас есть дата в контракте, но хорошо, мы умные люди. Если он действительно травмирован и не способен драться, что ж, это может произойти с любым бойцом. Это нужно делать правильно, поэтому если он действительно получил травму, то существует какая-то медицинская процедура, подтверждающая его травму, тогда, наверное, это нормально.

Если же они просто не хотят биться с Усиком, потому что Тайсон слаб, и они не хотят рисковать, то мне это кажется глупо. Знаете почему? Какая разница между поражением Усику 23 декабря, 17 января или, скажем, 13 февраля? Существенной разницы нет. Чем быстрее, тем лучше", – приводит слова Красюка Boxing Scene.

Ранее СМИ сообщили, что бой Усика и Фьюри перенесен на февраль следующего года.

Напомним, в ночь на 29 октября Фьюри победил Нганну в поединке, который состоялся в саудовском Эр-Рияде. В третьем раунде "Цыганский король" побывал в нокдауне, но сумел подняться с канваса и в итоге одолел представителя ММА раздельным решением судей.

Усик следил за поединком своего будущего соперника в бою за "абсолюта" в рингсайде. После победы британца Александр поднялся в ринг, где они с Фьюри устроили дуэль взглядов.

Победитель боя Усик – Фьюри станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

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