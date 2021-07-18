"Какая сладенькая": олимпийская надежда Украины похвасталась аппетитными ягодицами в бикини

"Какая сладенькая": олимпийская надежда Украины похвасталась аппетитными ягодицами в бикини

Марина Бех-Романчук поделилась жаркими кадрами перед Играми в Токио.

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук, которая готовится выступить на Олимпийских играх-2020 в Токио, вызвала восхищение поклонников новыми горячими снимками в Instagram.

Легкоатлетка, которая 18 июля празднует свое 26-летие, поделилась в соцсети фотографиями в желтом бикини. Марина позировала спиной к камере, продемонстрировав роскошную фигуру и красивые ягодицы.

"Мне нравится это жаркое лето", - подписала кадры спортсменка.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

Болельщики засыпали девушку комплиментами на любой вкус: "Бомба", "Какая сладенькая", "Ягодицы - персик", "Потрясающая", - написали фолловеры Марины.

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины. Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

Олимпийские игры-2020 стартуют в Японии 23 июля и продлятся до 8 августа. Украина в Токио представят 157 спортсменов в 25 видах спорта.

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Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук сверкнула идеальными формами в купальнике.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

marynabekh / instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

Марина Бех-Романчук / instagram.com/marynabekh

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