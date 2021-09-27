"Какая же классная фигурка": звездная легкоатлетка Магучих очаровала фанатов фото в купальнику

"Какая же классная фигурка": звездная легкоатлетка Магучих очаровала фанатов фото в купальнику

Спортсменка наслаждается отдыхом после непростого сезона.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих порадовала поклонников снимком в розовом купальнике с отдыха.

На фото, которое она опубликовала в Instagram, 20-летняя спортсменка эффектно позировала перед камерой, стоя в воде.

instagram.com/rosya_dp

Пользователи отреагировали на кадр легкоатлетки яркими комплиментами. "Великолепная", "Какая замечательная девушка и великая спортсменка", "Неотразимая", "Ты можешь с легкостью стать топ-моделью", "Богиня. Какая же классная фигурка", "Невероятная красотка", "Модель", - писали они.

Магучих - бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио.

На счету Ярославы также "серебро" Чемпионата мира и "золото" Чемпионата Европы.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, за "бронзу" на Олимпиаде в Токио Магучих вручили ключи от квартиры в Днепре.

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