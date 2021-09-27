"Какая же классная фигурка": звездная легкоатлетка Магучих очаровала фанатов фото в купальнику

Спортсменка наслаждается отдыхом после непростого сезона.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих порадовала поклонников снимком в розовом купальнике с отдыха.
На фото, которое она опубликовала в Instagram, 20-летняя спортсменка эффектно позировала перед камерой, стоя в воде.
Пользователи отреагировали на кадр легкоатлетки яркими комплиментами. "Великолепная", "Какая замечательная девушка и великая спортсменка", "Неотразимая", "Ты можешь с легкостью стать топ-моделью", "Богиня. Какая же классная фигурка", "Невероятная красотка", "Модель", - писали они.
- Магучих - бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио.
- На счету Ярославы также "серебро" Чемпионата мира и "золото" Чемпионата Европы.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, за "бронзу" на Олимпиаде в Токио Магучих вручили ключи от квартиры в Днепре.