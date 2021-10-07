"Какие красивые глаза": звездная украинская легкоатлетка впечатлила роскошным бюстом на отдыхе в Египте

Марина-Бех Романчук порадовала поклонников жарким фото с курорта.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук вызвала фурор в соцсетях пикантным снимком из отпуска.

26-летняя прыгунья в длину отдыхает на египетском курорте Шарм-эль-Шейхе. Марина поделилась с фолловерами откровенным фото в купальнике, где продемонстрировала невероятно красивую грудь.

instagram.com/marynabekh

Фанаты взорвались восторгом: "Ты разбиваешь мужские сердца", "Красотка", "Совершенная грудь", "Какие красивые глаза", - рассыпались подписчики комплиментами для Марины.

Спортсменка же порадовала поклонников еще одним горячим снимком - на фоне пальм Бех-Романчук позировала уже в зеленом бикини и шляпе. Глаз не отвести от идеальной фигуры участницы Олимпиады в Токио.

"Год без отпуска, и вот он наконец-то наступил. Просто кайфую. Просто наслаждаюсь этим моментом", - написала Марина под фото.

instagram.com/marynabekh

Бех-Романчук является четырехкратной чемпионкой Украины.

Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019.

На Олимпиаде в Токио Марина стала 5-й.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук засветила идеальные ягодицы на соревнованиях.

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