"Какие могут быть жалобы?": известный рефери дал оценку скандальному удару Дюбуа в бою против Усика

Авторитетный украинский рефери Виктор Фесечко прокомментировал скандальный эпизод в бою между чемпионом мира по версиям WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, когда британец нанес сопернику удар ниже пояса.

Фесечко заявил, что Дюбуа действительно попал украинцу ниже пояса. По его словам, пуэрториканский судья Луис Пабон, работавший в ринге во время поединка Усик – Дюбуа, принял правильное решение, когда не стал отсчитывать нокдаун, а дал Александру время на восстановление.

"Там действительно был удар ниже пояса. Согласно всем правилам, это и на фотографиях видно. Судья дал время на восстановление. Судья все сделал так, как и должен был.

Всегда будут те, кто будет оспаривать. Знаете, если бы еще бой был равный, но он нокаутом проиграл. Какие могут быть жалобы? Это как бы оправдание себе. Ибо для Александра это был бой уровня спарринга. Он на голову выше", – сказал Фесечко в комментарии Tribuna.com.

Напомним, Усик нокаутировал Дюбуа в девятом раунде и защитил титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF. Однако после боя Даниель заявил, что у него украли победу.

По мнению британского боксера, его удар пришелся Усику не ниже пояса, а точно в живот. Промоутер британца Фрэнк Уоррен сообщил о намерениях обжаловать результат боя и потребовать назначения реванша.

Ранее сообщалось, что промоутер украинского чемпиона Александр Красюк сделал решительное заявление о возможном реванше Усик – Дюбуа.

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