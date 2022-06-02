"Какие же украинцы отличные и стойкие люди": легендарный английский футболист увлекся игрой сборной Украины

"Какие же украинцы отличные и стойкие люди": легендарный английский футболист увлекся игрой сборной Украины

Бывший нападающий сборной Англии Гарри Линекер поделился впечатлениями от победы сборной Украины над Шотландией в полуфинале квалификации к Чемпионату мира-2022.

Команда Александра Петракова в важном матче одолела шотландцев со счетом 3:1 .

Легендарный футболист похвалил украинцев на своей странице в Twitter.

"Украинцы – это что-то особенное. Это просто необычное выступление. Абсолютно увлекательная игра в футбол с невероятной атмосферой на "Хэмпден Парк". Короткое мгновение радости переплетается с ужасами войны для Украины. Какие же украинцы замечательные и стойкие люди", – написал Линекер.

Благодаря этой победе Украина пробилась в финал плей-офф отбора на ЧМ-2022, где 5 июня в Кардиффе сыграет за путевку на мундиаль против Уэльса.

Напомним, жеребьевка финальной части ЧМ-2022 уже состоялась. Если команда Александра Петракова сможет завоевать путевку на мировое первенство, то сразится там в группе В с Англией, США и Ираном.

Мундиаль в Катаре будет проходить с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Читайте также:

"Эта победа для ВСУ и всех украинцев": Петраков эмоционально прокомментировал выход сборной Украины в финал отбора в ЧМ-2022

"Мы воюем все, каждый на своем фронте": Зеленский поблагодарил сборную Украины за важную победу

"Это было невероятно": Шевченко – о выходе сборной Украины в финал отбора к ЧМ-2022