"Какие же вы прекрасные": самая звездная пара украинского спорта порадовала пикантными снимками

"Какие же вы прекрасные": самая звездная пара украинского спорта порадовала пикантными снимками

Михаил и Марина Бех-Романчук проводят время вместе.

Одна из самых красивых пар украинского спорта - двукратный призер Олимпиады-2020 в Токио по плаванию Михаил Романчук и его жена легкоатлетка Марина поделились с болельщиками семейными фото.

Влюбленные опубликовали в Instagram фотографию, где мило держатся за руки. В кадре видно обнаженный торс Михаила и Марину, которая в купальнике делает селфи со своим мужем.

"Какая вам нравится больше?", - попросила легкоатлетка оценить два снимка, которые запостила в соцсети.

instagram.com/marynabekh

instagram.com/marynabekh

Поклонники засыпали пару различными комплиментами: "Красивые", "Чудесные", "Какие же вы прекрасные,"Самая красивая спортивная пара", - написали фанаты в комментариях.

Марина является четырехкратной чемпионкой Украины. Также на счету легкоатлетки серебряные медали чемпионатов мира и Европы, победа на Европейских играх-2019. На Олимпиаде в Токио Марина заняла пятое место .

. Михаил - двукратный чемпион Европы, призер чемпионатов мира и многократный рекордсмен Украины. На Олимпийских играх в Токио он выиграл "бронзу" на 800-метровке вольным стилем и завоевал "серебро" на дистанции 1500 метров вольным стилем.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Бех-Романчук ошеломила поклонников новыми фото в купальнике с отдыха.

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