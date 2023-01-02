"Какое счастье, что не надо боксировать с этим дебилом": Стаховский отреагировал на позорный пост Ломаченко

Бывшая первая ракетка Украины Сергей Стаховский прокомментировал скандальную публикацию экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко с митрополитом УПЦ Московского патриархата Лонгином, где тот обвиняет нашу страну в том, что она "начала войну против бога".

Знаменитый теннисист назвал Ломаченко "дебилом" и пожелал боксеру избежать личной встречи с ним.

"Какое счастье, что у меня есть оружие и не надо боксировать с этим дебилом. Вася, Боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил", – написал Стаховский в Instagram.

instagram.com/stako_s

Позже Сергей также гневно высказался о поступке Василия в Twitter.

"Василий Ломаченко… За тобой подвал плачет… Надейся на Бога, потому что в Украине тебе будет сложно", – написал теннисист.

Добавим, что Стаховский с самого начала полномасштабного российского вторжения находился в территориальной обороне Киева. В январе 2022 года Сергей объявил о завершении спортивной карьеры. Сейчас он в рядах ВСУ защищает родину от российских оккупантов.

Напомним, несмотря на шквал возмущения своих подписчиков после первого видео со священником Московского патриархата, Ломаченко на следующий день опубликовал еще одно. Болельщики сомневаются, находится ли боксер в здравом уме, а также просят спецслужбы обратить на него внимание.

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