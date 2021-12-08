"Какое же все-таки позорище": реакция соцсетей на сенсационную ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Какое же все-таки позорище": реакция соцсетей на сенсационную ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Горняки" так и не смогли добыть хотя бы одну победу в группе.

Донецкий "Шахтер" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов неожиданно сыграл вничью в Киеве против молдавского "Шерифа" ( 1:1 ).

Этот результат абсолютно не поняли болельщики, которые полностью раскритиковали подопечных Роберто Де Дзерби. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

Ахахахх...

Ну и пижоны.

А Шериф просто красавцы, играли до конца!

Браво, Вернидуб! — Vadim Lyapin (@fibber77) December 7, 2021

Шахтер какой-то удивительный групповой этап провел. Зачем выпускать Шевченко на последних минутах? Такие вещи всегда должны наказываться. — YD (@yehor__d) December 7, 2021

Боже, Шахтер)))) — Kocźownik Nauki (@tobi_pidozra) December 8, 2021

Какое же всё-таки ПОЗОРЫЩЕ! — Шахтер (@shahtarshahtar) December 7, 2021

Это уже пресловутая "игра" Где Дзерби о которой все рассказывают или еще стоит подождать?) — RSh (@RSh62134940) December 8, 2021

Последний гол #sherifftiraspol это и был плевок во всю работу — footvadik (@footshmaga) December 8, 2021

аххахахахахаха шахтер — критерий хи квадрат (@chisquaredtest) December 7, 2021