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"Какое же все-таки позорище": реакция соцсетей на сенсационную ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов

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"Какое же все-таки позорище": реакция соцсетей на сенсационную ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов

Associated Press

"Горняки" так и не смогли добыть хотя бы одну победу в группе.

Донецкий "Шахтер" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов неожиданно сыграл вничью в Киеве против молдавского "Шерифа" (1:1).

Этот результат абсолютно не поняли болельщики, которые полностью раскритиковали подопечных Роберто Де Дзерби. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.

  • Для "Шахтера" этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решал — "горняки" с 2 баллами финишировали на последней, четвертой позиции квартета и остались без еврокубковой весны.
  • "Шериф" с 7 очками завершил группу на третьей позиции, позволяющей продолжить борьбу в Лиге Европы.
  • В параллельном матче этой группы мадридский "Реал" на своем поле обыграл миланский "Интер" — 2:0. Обе команды уже квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы – подопечные Карло Анчелотти с первого места, а "нерадзурри" – со второго.
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