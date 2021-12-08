"Какое же все-таки позорище": реакция соцсетей на сенсационную ничью "Шахтера" в Лиге чемпионов

"Горняки" так и не смогли добыть хотя бы одну победу в группе.
Донецкий "Шахтер" в рамках 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов неожиданно сыграл вничью в Киеве против молдавского "Шерифа" (1:1).
Этот результат абсолютно не поняли болельщики, которые полностью раскритиковали подопечных Роберто Де Дзерби. Вашему вниманию комментарии некоторых из них.
Ахахахх...— Vadim Lyapin (@fibber77) December 7, 2021
Ну и пижоны.
А Шериф просто красавцы, играли до конца!
Браво, Вернидуб!
Шахтер какой-то удивительный групповой этап провел. Зачем выпускать Шевченко на последних минутах? Такие вещи всегда должны наказываться.— YD (@yehor__d) December 7, 2021
Боже, Шахтер))))— Kocźownik Nauki (@tobi_pidozra) December 8, 2021
Какое же всё-таки ПОЗОРЫЩЕ!— Шахтер (@shahtarshahtar) December 7, 2021
Это уже пресловутая "игра" Где Дзерби о которой все рассказывают или еще стоит подождать?)— RSh (@RSh62134940) December 8, 2021
Последний гол #sherifftiraspol это и был плевок во всю работу— footvadik (@footshmaga) December 8, 2021
аххахахахахаха шахтер— критерий хи квадрат (@chisquaredtest) December 7, 2021
- Для "Шахтера" этот матч с турнирной точки зрения уже ничего не решал — "горняки" с 2 баллами финишировали на последней, четвертой позиции квартета и остались без еврокубковой весны.
- "Шериф" с 7 очками завершил группу на третьей позиции, позволяющей продолжить борьбу в Лиге Европы.
- В параллельном матче этой группы мадридский "Реал" на своем поле обыграл миланский "Интер" — 2:0. Обе команды уже квалифицировались в 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы – подопечные Карло Анчелотти с первого места, а "нерадзурри" – со второго.