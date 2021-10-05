"Какой я подонок": Петраков эмоционально ответил журналистам перед октябрьскими играми отбора ЧМ-2022

Наставник "сине-желтых" - о невызове Малиновского, травме Зинченко и хейте в свой адрес.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков выступил на пресс-конференции перед решающими поединками квалификации к Чемпионату мира-2022.

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О невызове в сборную Руслана Малиновского

"Вся страна не может спать, обсуждают только Малиновского - какой подонок Петраков, он должен позвонить, попросить прощения, на колени стать и тому подобное. Я уже сказал всю правду. Но правда в нашей стране никому не нужна. Меня уже здесь научили и сказали - в нашей стране говорить правду нельзя. Больше мне нечего добавить".

Отметим, что Петраков не вызвал Малиновского на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 после конфликта с футболистом. В соцсетях фанаты жестко разнесли строгое решение тренера "сине-желтых".

О травме Александра Зинченко

"С Зинченко я говорил, он извинился, расстроен, что не может помочь сборной. Он приступит к работе только 8-10 октября. Он сам виноват в этом, получил травму в матче с "РБ Лейпциг", но у него такой характер, что он не может просить замену. Теперь будет лечиться. он хороший парень, очень порядочный человек".

О хейте в свой адрес

"За полтора месяца, что я нахожусь у руля сборной, мне так приятно - вы меня все так ненавидите, столько обо мне статей, гадостей. Я, честно, стал сильнее - спасибо вам огромное, спасибо. У меня мотивация сейчас сумасшедшая. Меня так ненавидят - класс. Всем желаю здоровья и добра. Видите? Вы меня критикуете, а я вам желаю здоровья, добра и счастья вашим семьям.

Мне опытные люди подсказали вообще не читать в Интернете. Знаете, я это сделал и чувствую себя прекрасно. Книги взял с собой, буду читать их".

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что сборная Украины понесла серьезные потери перед судьбоносными матчами отбора на ЧМ-2022.

В октябре сборная Украины проведет два поединка квалификации на мундиаль: против Финляндии (9 октября, Хельсинки) и Боснии и Герцеговины (12 октября, Львов). Сбор национальной команды начался 4 октября в Киеве;

После 5 матчей отбора на ЧМ-2022 сборная Украины с 5 очками занимает второе место группы D. Возглавляет квинтет с 12 баллами Франция, которая сыграла на поединок больше команды Петракова;

Победители групп напрямую выйдут в финальную стадию ЧМ-2022. Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА 2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, посоревнуются в двухраундовом плей-офф за последние три путевки на мировое первенство.

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