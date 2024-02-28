Калинина и Ястремская вышли во второй круг турниров WTA в США (видео)

Ангелина выступает в Остине, а Даяна – в Сан-Диего.

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская одержали победы на старте турниров WTA в американских Остине и Сан-Диего соответственно.

Калинина (№35 WTA) в первом круге турнира WTA 250 в Остине победила чешку Сару Бейлек (№132 WTA) – 6:3, 6:2.

Матч продолжался 1 час и 8 минут. Калинина 3 раза подавала навылет, совершила 3 двойные ошибки и использовала 7 из 14 брек-пойнтов.

Во втором раунде соревнований Ангелина сыграет с колумбийкой Камилой Осорио (№98 WTA).

Ястремская (№33 WTA) в стартовом матче турнира WTA 500 в Сан-Диего победила американку Кэролайн Доулхайд (№45 WTA) – 6:4, 5:7, 6:1.

Матч продолжался 2 часа и 9 минут. Даяна 3 раза подавала навылет, совершила 9 двойных ошибок и использовала 7 из 8 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Ястремской станет россиянка Анна Блинкова (№51 WTA), которая из-за захватнической войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Ранее сообщалось, что еще одна украинская теннисистка Марта Костюк (№34 WTA) одолела американку Энн Ли (№167 WTA) на старте турнира в Сан-Диего.

А вот другая украинка Леся Цуренко (№36 WTA) завершила выступления на этих соревнованиях, уступив британке Кэти Бултер (№49 WTA).

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