Калинина разбила экс-первую ракетку мира и вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Другая украинка Цуренко выбыла из соревнований.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в третий круг турнира WTA 500 в Чарльстоне (США).

27-летняя уроженка Новой Каховки (№33 WTA) стартовала на соревнованиях со второго раунда, где одержала победу над бывшей первой ракеткой мира Каролин Возняцки из Дании (№126 WTA).

Матч продолжался 1 час 22 минуты и завершился уверенным триумфом нашей соотечественницы со счетом 6:2, 6:3.

За весь поединок Калинина один раз подала навылет, совершила три двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Это была вторая личная встреча Калининой и Возняцки. Две недели назад украинка обыграла Каролин во втором круге турнира WTA 1000 в Майами со счетом 5:7, 7:5, 6:4.

В третьем круге (1/8 финала) соревнований в Чарльстоне соперницей Ангелины будет "нейтральная" россиянка Дарья Касаткина (№11 WTA), которая публично осудила войну РФ против Украины.

Добавим, что другая украинка Леся Цуренко, также начинавшая турнир в Чарльстоне с 1/16 финала, в стартовом матче проиграла австралийке Астре Шарме со счетом 4:6, 0:6.

Ранее выступления на турнире в Чарльстоне прекратила Даяна Ястремская, уступившая польке Магде Линетт со счетом 6:0, 4:6, 3:6. Во втором круге свой матч также проведет первая ракетка Украины Элина Свитолина, которая встретится с австралийкой Дарьей Севилл.

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