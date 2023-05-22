Калинина с личным рекордом вернула статус первой ракетки Украины: обновленные рейтинги WTA и ATP

Ангелина дебютировала в топ-25 мировой классификации.
Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам завершившихся на прошлой неделе турниров.
Новой первой ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, сумевшая добраться до финала турнира WTA 1000 в Риме.
26-летняя уроженка Новой Каховки поднялась на 22 позиции и впервые в карьере оказалась в топ-25 мирового рейтинга, обновив собственный рекорд.
Отметим, что главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина, которая в начале апреля вернулась на корт после декрета, поднялась на 32 строчки и занимает 508-е место.
Продолжает возглавлять рейтинг WTA польская теннисистка Ига Швентек. В топ-3 также идут белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.
Рейтинг WTA
1. Ига Швентек (Польша) – 8940 очков
2. Арина Соболенко – 7541
3. Джессика Пегула (США) – 5205
4. Елена Рыбакина (Казахстан, +2) – 5090
5. Каролин Гарсия (Франция, -1) – 5025
6. Кори Гауфф (США, -1) – 4305
7. Онс Жабер (Тунис) – 3541
8. Мария Саккари (Греция) – 3391
9. Дарья Касаткина – 3275
10. Петра Квитова (Чехия) – 3162
…
25. Ангелина Калинина (Украина, +22) – 1657
39. Марта Костюк (Украина, +1) – 1225
63. Леся Цуренко (Украина, +5) – 883
80. Екатерина Байндль (Украина, +1) – 748
144. Даяна Ястремская (Украина, +14) – 480
163. Дарья Снигур (Украина, +6) – 426
508. Элина Свитолина (Украина, + 32) – 87
Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Алексей Крутых. Не сумев преодолеть квалификацию турнира ATP в Риме, он опустился на восемь позиций и идет 185-м.
Лидерство в рейтинге ATP захватил испанец Карлос Алькарас. На второе место поднялся россиянин Даниил Медведев, а серб Новак Джокович с вершины опустился на третье место.
Рейтинг ATP
1. Карлос Алькарас (Испания, +1) – 6815 очков
2. Даниил Медведев (+1) – 6330
3. Новак Джокович (Сербия, -2) – 5955
4. Каспер Рууд (Норвегия) – 4915
5. Стефанос Циципас (Греция) – 4775
6. Хольгер Руне (Дания, +1) – 4375
7. Андрей Рублев (-1) – 4270
8. Янник Зиннер (Италия) – 3435
9. Тейлор Фриц (США) – 3390
10. Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3065
...
185. Алексей Крутых (Украина, -8) – 324
286. Виталий Сачко (Украина, -4) – 186
354. Илья Марченко (Украина, -33) – 136
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