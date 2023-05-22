Калинина с личным рекордом вернула статус первой ракетки Украины: обновленные рейтинги WTA и ATP

Женская теннисная ассоциация (WTA) и Ассоциация теннисистов профессионалов (ATP) обновили свои рейтинги по итогам завершившихся на прошлой неделе турниров.

Новой первой ракеткой Украины стала Ангелина Калинина, сумевшая добраться до финала турнира WTA 1000 в Риме.

26-летняя уроженка Новой Каховки поднялась на 22 позиции и впервые в карьере оказалась в топ-25 мирового рейтинга, обновив собственный рекорд.

Отметим, что главная звезда украинского тенниса Элина Свитолина, которая в начале апреля вернулась на корт после декрета, поднялась на 32 строчки и занимает 508-е место.

Продолжает возглавлять рейтинг WTA польская теннисистка Ига Швентек. В топ-3 также идут белоруска Арина Соболенко и американка Джессика Пегула.

Рейтинг WTA

1. Ига Швентек (Польша) – 8940 очков

2. Арина Соболенко – 7541

3. Джессика Пегула (США) – 5205

4. Елена Рыбакина (Казахстан, +2) – 5090

5. Каролин Гарсия (Франция, -1) – 5025

6. Кори Гауфф (США, -1) – 4305

7. Онс Жабер (Тунис) – 3541

8. Мария Саккари (Греция) – 3391

9. Дарья Касаткина – 3275

10. Петра Квитова (Чехия) – 3162

…

25. Ангелина Калинина (Украина, +22) – 1657

39. Марта Костюк (Украина, +1) – 1225

63. Леся Цуренко (Украина, +5) – 883

80. Екатерина Байндль (Украина, +1) – 748

144. Даяна Ястремская (Украина, +14) – 480

163. Дарья Снигур (Украина, +6) – 426

508. Элина Свитолина (Украина, + 32) – 87

Первой ракеткой Украины среди мужчин остается Алексей Крутых. Не сумев преодолеть квалификацию турнира ATP в Риме, он опустился на восемь позиций и идет 185-м.

Лидерство в рейтинге ATP захватил испанец Карлос Алькарас. На второе место поднялся россиянин Даниил Медведев, а серб Новак Джокович с вершины опустился на третье место.

Рейтинг ATP

1. Карлос Алькарас (Испания, +1) – 6815 очков

2. Даниил Медведев (+1) – 6330

3. Новак Джокович (Сербия, -2) – 5955

4. Каспер Рууд (Норвегия) – 4915

5. Стефанос Циципас (Греция) – 4775

6. Хольгер Руне (Дания, +1) – 4375

7. Андрей Рублев (-1) – 4270

8. Янник Зиннер (Италия) – 3435

9. Тейлор Фриц (США) – 3390

10. Феликс Оже-Альясим (Канада) – 3065

...

185. Алексей Крутых (Украина, -8) – 324

286. Виталий Сачко (Украина, -4) – 186

354. Илья Марченко (Украина, -33) – 136

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