Калинина в напряженном матче не сумела выйти в финал турнира в Руане

Ангелина в трехсетовом поединке не справилась с полькой Магдой Линетт.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№32 WTA) остановилась в шаге от финала турнира WTA 250 во французском Руане. В полуфинале она проиграла польке Магде Линетт (№60 WTA).

Матч длился 2 часа 11 минут и закончился поражением уроженки Новой Каховки со счетом 1:6, 6:4, 2:6.

За поединок Ангелина ни разу не подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов.

Отметим, что в четвертьфинале Калинина обыграла россиянку Мирру Андрееву, которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Для Калининой это второй проигранный полуфинал в этом году. В начале марта она уступила китаянке Сию Ван на турнире WTA 250 в американском Остине.

В финале турнира в Руане польская теннисистка сыграет с американкой Слоан Стивенс (№39 WTA), которая в другом полуфинале победила француженку Каролин Гарсию (№23 WTA) со счетом 6:3, 6:2.

Ранее сообщалось, что украинка Марта Костюк победила действующую чемпионку Wimbledon Маркету Вондроушову и вышла в финал турнира WTA 500 в Штутгарте.

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