Калинина в напряженном поединке не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Майами

Ангелина стала последней представительницей Украины, которая завершила выступления на этих соревнованиях.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина не смогла пробиться в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами (США).

В 1/8 финала 27-летняя уроженка Новой Каховки (№36 WTA) проиграла представительнице Казахстана Юлии Путинцевой (№68 WTA).

Матч длился 2 часа 21 минуту и завершился поражением украинки со счетом 4:6, 6:7.

За проведенное на корте время Ангелина не выполнила ни одной подачи навылет, совершила одну двойную ошибку и использовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

Это была третья личная встреча теннисисток. Калинина побеждала только в одном из матчей.

Калинина – последняя украинка, которая завершила выступления в Майами. Ранее из турнира вылетели Леся Цуренко, Элина Свитолина и Даяна Ястремская, а Марта Костюк снялась перед стартовым матчем из-за болезни.

Напомним, в 1/16 финала Калинина выбила из турнира в Майами вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко, которая из-за полномасштабной войны РФ против Украины допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

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