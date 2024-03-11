Калитвинцев покинул пост главного тренера "Полесья": ему уже нашли замену

Юрий Калитвинцев покинул пост главного тренера "Полесья".

Как сообщил президент житомирского клуба Геннадий Буткевич, 55-летний украинский специалист самостоятельно принял решение уйти в отставку.

"Юрий Николаевич Калитвинцев принял решение самостоятельно уйти в отставку. Это было сверхтяжелое для него решение, так же и для меня – согласовать его. Юрий Калитвинцев – человек, которого я чрезвычайно уважаю. С каждым годом нашего сотрудничества это уважение становилось только сильнее. У нас сформировались тесные и доверительные отношения, которые я очень ценю и никогда не забуду того, что он сделал для футбольного клуба "Полесье".

Юрий Калитвинцев – человек-эпоха в истории житомирского футбола. Летом 2021 года, когда Юрий Николаевич принял мое предложение возглавить команду, началась новая самая успешная эпоха в истории ФК "Полесье". Мы вместе прошли начало полномасштабной войны. Я могу с уверенностью сказать, что в тот момент именно Калитвинцев сохранил состав. Несмотря на постоянный интерес к нашим игрокам в тот период, никто не покинул клуб. Вместе с ним мы прошли очень большое испытание. И этим составом игроков он выиграл Первую лигу и вывел команду в Премьер-лигу. И за это историческое достижение мы должны поблагодарить именно Юрия Николаевича.

Амбициозный, опытный и сильный характером человек. Тренер, создавший команду-чемпиона. Тренер, который впервые вывел "Полесье" в полуфинал Кубка Украины. Это навсегда в истории житомирского футбола. Как можно относиться к такому тренеру? Только с большой благодарностью и уважением", – приводит заявление Буткевича официальный сайт житомирского клуба.

Также Буткевич рассказал, что исполняющим обязанности главного тренера "Полесья" стал Сергей Шищенко, до последнего времени возглавлявший лидера Второй лиги "Звягель".

"Исполняющим обязанности назначен Сергей Шищенко. При всем уважении к иностранным тренерам я считаю, что "Полесье" должен возглавить именно украинский специалист. У нас много талантливых специалистов: Вернидуб, Скрипник, Ротань, Ребров, Григорчук и хотел бы чтобы к этой команде специалистов присоединился и Шищенко", – сказал Буткевич.

Напомним, Калитвинцев возглавлял "Полесье" с июня 2021 года. Под его руководством житомирцы вышли в УПЛ, выиграли 38 из 65 матчей, разница голов – 112:54.

В настоящее время житомирский клуб находится на шестом месте турнирной таблицы УПЛ, имея 33 очка после 20 матчей.

"Полесье" не побеждает уже шесть матчей подряд в чемпионате Украины, а в трех играх после зимней паузы набрало всего одно очко. Последний раз житомирский коллектив выигрывал еще 11 ноября прошлого года в поединке с "Металлистом 1925" (2:1).

В следующем туре чемпионата Украины житомирцы в субботу, 16 марта, на выезде сыграют против "Оболони".

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