Камбек "дьяволов": Миколенко с "Эвертоном" упустил победу над "Манчестер Юнайтед" в АПЛ (видео)

"Ириски" вели в счете 2:0, но "манкунианцам" удалось избежать поражения.

"Эвертон" украинского защитника Виталия Миколенко сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершился со счетом 2:2 .

В первом тайме "ириски" дважды поразили ворота гостей: на 19-й минуте счет открыл Бету, а на 33-й точный удар нанес Абдулайе Дукуре.

Однако удержать победу подопечные Дэвида Мойеса не смогли. Во втором тайме "красные дьяволы" оформили камбэк: на 72-й минуте отставание сократил Бруну Фернандеш, а на 80-й Мануэль Угарте вырвал ничью для МЮ.

Миколенко вышел в стартовом составе мерсисайдского клуба и провел на поле весь матч. В этом сезоне в активе 25-летнего украинца 24 поединка в АПЛ.

Обзор матча "Эвертон" – "Манчестер Юнайтед"

Будет добавлен в скором времени.

После этого матча "Эвертон" (31 пункт) занимает 12-е место в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" (30 очков) идет на 15-й строчке.

В следующем туре команда Миколенко на выезде сразится с "Брентфордом" украинского полузащитника Егора Ярмолюка, а подопечные Рубена Аморима примут "Ипсвич". Оба матча состоятся 26 февраля.

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