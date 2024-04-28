Камбэк и два отмененных гола: "Челси" с Мудриком сыграл в боевую ничью против "Астон Виллы" (видео)

Команда украинца "горела" с разницей в два мяча, но сумела уйти от поражения.

"Челси" украинского вингера Михаила Мудрика на выезде сыграл вничью с "Астон Виллой" в матче 35-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Поединок на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме завершился со счетом 2:2 .

В дебюте встречи подопечные Унаи Эмери вышли вперед – на четвертой минуте игры защитник лондонцев Марк Кукурелья срезал мяч в ворота своей команды после удара хавбека "львов" Джона Макгинна.

На 16-й минуте "синие" имели шанс отыграться, но гол Николаса Джексона был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора (VAR).

В конце первого тайма хозяева поля удвоили свое преимущество в счете – на 42-й минуте точный удар нанес Морган Роджерс.

После перерыва подопечные Маурисио Почеттино сократили отставание – Нони Мадуэке на 62-й минуте из пределов штрафной низом пробил в дальний угол.

На 81-й минуте "пенсионеры" забили во второй раз – Конор Галлахер получил мяч от Мадуэке и красивым ударом из-за пределов штрафной попал в дальнюю "девятку".

В компенсированное время "Челси" даже мог вырвать победу. На 90+5-й минуте Аксель Дисаси головой с близкого расстояния замкнул навес Бенуа Бадьяшиля с левого фланга. Однако этот гол также был отменен – Бадьяшиль толкал своего соперника в спину перед тем, как сделать подачу.

Мудрик вышел в стартовом составе лондонцев и провел на поле 90 минут, после чего его сменил Чезаре Касадеи. На 82-й минуте Михаил заработал желтую карточку. Этот матч стал для 23-летнего украинца 27-м в этом сезоне АПЛ, на его счету 4 гола и 2 ассиста.

Обзор матча "Астон Вилла" – "Челси"

После этой ничьей "Челси" (48 очков) остался на девятом месте в АПЛ. "Астон Вилла" (67 баллов) размещается на четвертой позиции.

2 мая Мудрик и Ко будут принимать "Тоттенхэм" в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Англии, а подопечные Эмери 5 мая на выезде сразятся с "Брайтоном".

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