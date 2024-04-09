Камбэк и две воздушные тревоги: "Днепр-1" не удержал победу над "Зарей" (видео)

Днепряне и луганчане не определили сильнейшего в результативном поединке.
"Днепр-1" сыграл вничью с "Зарей" в заключительном матче 23-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на "Днепр-Арене" в Днепре завершился со счетом 2:2.
Первый тайм прошел без забитых голов. Отметим, что в самом начале игры травму получил полузащитник днепрян Александр Пихаленок, который уже на шестой минуте вынужден был покинуть поле.
На старте второго тайма команда Юрия Максимова отличилась дважды. На 48-й минуте забил Александр Сваток, а через четыре минуты преимущество днепрян увеличил Алексей Гуцуляк.
Однако луганская команда смогла быстро отыграться. На 55-й минуте Игорь Кирюханцев сократил отставание, а спустя еще семь минут Игорь Горбач сравнял счет.
Отметим, что в конце матча игру дважды приостанавливали из-за воздушной тревоги.
Обзор матча "Днепр-1" – "Заря"
После этого поединка "Днепр-1" (43 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Заря" (23 балла) находится на 12-й позиции.
В следующем туре чемпионата Украины днепряне 15 апреля встретятся с "Металлистом 1925", а луганчане днем ранее сыграют против "Черноморца".
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