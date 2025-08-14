Камбэк и серия пенальти: ПСЖ одолел "Тоттенхэм" и завоевал Суперкубок УЕФА (видео)

ПСЖ – "Тоттенхэм" / © Associated Press

ПСЖ стал обладателем Суперкубка УЕФА-2025. Французский клуб завоевал этот трофей, обыграв английский "Тоттенхэм" в матче, который состоялся на стадионе "Фриули" в итальянском городе Удине.

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти триумфовали парижане – 4:3.

"Шпоры" открыли счет в конце первого тайма - на 39-й минуте Микки ван де Вен добил мяч в сетку после того, как голкипер парижан Люка Шевалье перевел в перекладину удар Жоау Пальиньи.

В начале второго тайма подопечные Томаса Франка, для которого это был первый официальный матч во главе лондонского клуба, удвоили свое преимущество в счете – на 48-й минуте Кристиан Ромеро ударом головой в дальний угол замкнул подачу со штрафного от Педро Порро.

Подопечные Луиса Энрике на 85-й минуте сократили отставание – Ли Кан Ин из-за пределов штрафной отправил мяч в дальний угол.

На 90+4-й минуте ПСЖ забил второй гол и сравнял счет – Гонсалу Рамуш удачно подставил голову под прострел Усмана Дембеле с правого фланга.

Согласно регламенту поединка за Суперкубок УЕФА, после ничьей в основное время команды без экстра-таймов сразу перешли к серии пенальти. Там точнее оказались игроки ПСЖ, которые в итоге выбороли трофей.

Отметим, что украинский новичок парижан Илья Забарный не попал в заявку на этот матч.

Обзор матча ПСЖ – "Тоттенхэм"

ПСЖ впервые в истории выиграл Суперкубок УЕФА. Парижский клуб во второй раз боролся за этот трофей. Первая попытка закончилась неудачно – в 1996 году, когда Суперкубок УЕФА разыгрывался с двух матчей, парижане дважды уступили "Ювентусу" (1:6, 1:3).

"Тоттенхэм" впервые в своей истории принял участие в поединке за Суперкубок УЕФА.

Напомним, ПСЖ является действующим победителем Лиги чемпионов. В этом году в финале парижский гранд раздавил миланский "Интер" (5:0), впервые в истории выиграв самый престижный клубный евротурнир.

"Тоттенхэм" является действующим победителем Лиги Европы. В финале лондонский клуб одолел "Манчестер Юнайтед" (1:0), выиграв первый еврокубковый трофей за 41 год.