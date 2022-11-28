Камбэк не помог: Южная Корея в ярком матче уступила Гане на ЧМ-2022 (видео)

Азиаты отыгрались с 0:2, но все же были вынуждены капитулировать.

Сборная Южной Кореи потерпела поражение от команды Ганы в матче 2-го тура группы H чемпионата мира-2022 по футболу. Богатый на события поединок завершился со счетом 2:3 .

В первом тайме африканцы обеспечили себе комфортный гандикап – Мохаммед Салису и Мохаммед Кудус позволили своей сборной уйти на перерыв с преимуществом в два мяча.

Однако во второй половине противостояния команда Южной Кореи смогла совершить молниеносный камбэк. Всего за три минуты Ки Сын Чо оформил дубль, сравняв счет на 61-й минуте.

И все же, Гана сумела вырвать победу в этом поединке – решающий гол на 68-й минуте забил Мохаммед Кудус.

Обзор матча

Напомним, в первом туре ЧМ-2022 сборная Португалии не без проблем победила Гану (3:2), а Уругвай и Южная Корея не определили сильнейшего (0:0).

В настоящее время таблицу группы H возглавляют Португалия и Гана, имеющие по 3 очка. Уругвай и Южная Корея набрали по одному баллу.

В другом матче 2-го тура этого квартета встретятся Португалия и Уругвай. Они сыграют между собой также 28 ноября, но в 21:00 по Киеву.

В матчах заключительного тура группы H, которые состоятся 2 декабря, Португалия сыграет с Южной Кореей, а Уругвай сразится с Ганой. В плей-офф из группы выйдут две лучшие команды.

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