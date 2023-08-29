Камбэк не помог: женская сборная Украины по волейболу драматично вылетела из чемпионата Европы-2023

В 1/8 финала украинки в напряженной борьбе уступили команде Чехии.

Женская сборная Украины по волейболу не сумела выйти в четвертьфинал чемпионата Европы-2023.

В матче 1/8 финала команда Ивана Петкова на тай-брейке проиграла Чехии. Поединок завершился со счетом 3:2 (25:22, 25:22, 20:25, 10:25, 15:12).

Уступив чешкам в первых двух сетах, украинки смогли собраться и совершить камбэк. Причем в четвертой партии "сине-желтые" разгромили соперниц – 25:10.

Однако на решающем тай-брейке сборная Украины потерпела поражение. Украинки вели 3:1, но позволили чешкам уйти в отрыв и в итоге проиграли 12:15.

Женская сборная Украины по волейболу во второй раз подряд вылетела из континентального первенства на стадии 1/8 финала. На Евро-2021 украинки уступили Польше (1:3).

Лучшим результатом женской сборной Украины по волейболу на ЧЕ остается "бронза" в 1993 году.

В сентябре украинские волейболистки сыграют в квалификационном турнире Олимпиады-2024. Соперниками "сине-желтых" будут Китай, Сербия, Доминиканская Республика, Нидерланды, Канада, Чехия и Мексика.

Все пары 1/4 финала женского чемпионата Европы-2023 по волейболу

Италия – Франция

Турция – Польша

Нидерланды – Болгария

Сербия – Чехия

Финал волейбольного Евро-2023 среди женщин пройдет 3 сентября.

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