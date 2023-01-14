Камбэк не спас от потери очков: "Милан" во второй раз подряд споткнулся в Серии А (видео)

"Россонери" в гостях не сумели переиграть "Лечче".

"Милан" на выезде сыграл вничью с "Лечче" в матче 18-го тура итальянской Серии А – 2:2 .

В первом тайме хозяева неожиданно дважды поразили ворота действующего чемпиона Италии. Уже на 3-й минуте автоголом отличился защитник миланцев Тео Эрнандес. А на 23-й минуте Федерико Баскиротто удвоил преимущество "Лечче".

После перерыва подопечные Стефано Пиоли сумели совершить камбэк. На 58-й минуте Рафаэл Леау сократил отставание "красно-черных", а на 70-й Давиде Калабрия восстановил паритет во встрече.

Впрочем, вырвать победу "Милану" так и не удалось. Поединок завершился боевой ничьей.

Обзор матча

"Россонери" во второй раз подряд потеряли очки в чемпионате – в прошлом туре действующего обладателя "скудетто" остановила "Рома" (2:2).

"Милан" поднялся на второе место в таблице Серии А, набрав 38 очков. Отставание от лидера чемпионата – "Наполи" – составляет 9 зачетных пунктов. "Лечче" имеет в своем активе 20 баллов и располагается на 12-й строчке.

В следующем туре "россонери" 24 января на выезде сыграют против "Лацио", 21 января "Лечче" приедет в гости к "Вероне".

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