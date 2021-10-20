Камбэк не удался: "Милан" установил исторический антирекорд в Лиге чемпионов

"Россонери" рискуют остаться без еврокубковой весны.

Итальянский "Милан" установил исторический антирекорд в Лиге чемпионов.

Так, команда Стефано Пиоли в рамках 3-го тура групповой стадии турнира потерпела выездное поражение от португальского "Порту" со счетом 0:1. Этот результат привел к тому, что "россонери" впервые в истории проиграли три стартовых матча в самом престижном клубном турнире Европы.

Отметим, что перед игрой с "драконами" футболисты "Милана" уступили английскому "Ливерпулю" (2:3) и испанскому "Атлетико" (1:2).

Кроме того, для итальянцев поражение от "Порту" стало пятым подряд в Лиге чемпионов. В последний раз "россонери" выступали в турнире в 2014 году, когда итальянский клуб добрался до 1/8 финала, где дважды уступил "Атлетико" со счетом 0:1 и 1:4.

В последних десяти встречах Лиги чемпионов "Милан" одержал лишь одну победу при шести поражениях и три ничьих. Последняя победа была над Селтиком (3:0) в ноябре 2013 года.

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