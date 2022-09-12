Камбэк, незасчитанный мяч на последних минутах и четыре удаления: "Ювентус" потерял очки в сумасшедшем матче Серии А

Туринский "Ювентус" в рамках 6-го тура Чемпионата Италии едва спасся в домашней игре с "Салернитаной", сыграв вничью со счетом 2:2.

Отметим, что первый тайм стал полным провалом для "старой синьоры", ведь она умудрилась пропустить два гола. Сначала Антонио Кандрева на 18 минуте вывел гостей вперед, а на пятой добавленной к первой половине дуэли минуте Кшиштоф Пьонтек с пенальти удвоил преимущество "Салернитаны".

Впрочем, в начале второго тайма, а именно – на 51 минуте , туринцам удалось сократить отставание до минимума благодаря точному удару Глейсона Бремера. Счет 2:1 в пользу гостей держался вплоть до 90+3 минуты. Когда казалось, что "Салернитана" одержит сенсационную победу, главный судья назначил в их ворота пенальти. К мячу подошел Леонардо Бонуччи, но переиграть голкипера соперника многолетнему капитану и лидеру "Ювентуса" не судилось, однако он был точен на добивании.

Интересно, что еще через минуту после гола Бонуччи форвард туринцев Аркадиуш Милик забил третий гол "Ювентуса" в матче, но взятие ворот было отменено после видеоповтора, а сам нападающий получил красную карточку.

На этом события в противостоянии не завершились. Команды решили на последних минутах устроить потасовку и арбитр удалил еще троих — защитника "Салернитаны" Федерико Фасио, защитника "Юве" Хуана Куадрадо и главного тренера "бьянконери" Массимилиано Аллегри.

Full time |⌛️| Termina in pareggio la sfida dello Stadium #JuveSalernitana [2-2] pic.twitter.com/Zu8YNdXjTV — JuventusFC (@juventusfc) September 11, 2022

После этой ничьей "Ювентус" набрал десять очков и расположился на седьмой строчке в турнирной таблице Серии А;

"Салернитана", в свою очередь, имеет семь баллов и идет десятой;

В следующем туре внутреннего первенства команда Аллегри сыграет на выезде с новичком "Монцой" (18 сентября), а "Салернитана" двумя днями раньше примет "Лечче", который прошедший сезон также провел в Серии B.

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