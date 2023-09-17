Камбэк от чемпиона: "Дженоа" с Малиновским упустила победу над "Наполи" в Серии А (видео)

"Грифоны" дважды пропустили после того, как украинец появился на замену.

"Дженоа" украинца Руслана Малиновского сыграла вничью с "Наполи" в домашнем матче 4-го тура итальянской Серии А – 2:2 .

В конце первого тайма Маттия Бани вывел хозяев поля вперед, а после перерыва Матео Ретеги удвоил преимущество "грифонов".

На 74-й минуте на поле вышел Малиновский, который начал встречу на скамейке для запасных.

Сразу после появления украинца "партенопейцы" совершили камбэк. На 76-й минуте Джакомо Распадори сократил отставание неаполитанцев, а на 84-й минуте Маттео Политано вырвал для действующего обладателя "скудетто" ничью.

Обзор матча

"Наполи" (7 очков) занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" (4 балла) располагается на 12-й позиции.

В следующем туре подопечные Руди Гарсии 24 сентября на выезде встретятся с "Болоньей", а Малиновский и Ко 22 сентября сыграют в гостях против "Лечче".

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