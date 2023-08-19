Камбэк от "мерсисайдцев": "Борнмут" с Забарным в большинстве проиграл "Ливерпулю" в матче АПЛ

"Борнмут" украинского защитника Ильи Забарного на выезде уступил "Ливерпулю" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24. Игра на стадионе "Энфилд" завершилась со счетом 3:1 .

Уже на третьей минуте встречи "вишни" вышли вперед усилиями Антуана Семенио.

Однако затем команда Юргена Клоппа сумела совершить камбэк. На 28-й минуте счет сравнял Луис Диас, а еще через восемь минут "мерсисайдцев" вывел вперед Мохамед Салах.

На 58-й минуте "Ливерпуль" остался в меньшинстве – прямую красную карточку за грубый фол заработал Алексис Макаллистер.

Однако это не помешало "красным" удержать победу. Более того, на 62-й минуте Диогу Жота забил третий гол мерсисайдского клуба, установив окончательный счет в этом поединке.

Отметим, что Забарный вышел в стартовом составе "вишен" и отыграл полный матч.

После этого поединка "Ливерпуль" (4 очка) поднялся на третье место в АПЛ. В активе "Борнмута" один зачетный балл и 14-я позиция.

В следующем туре чемпионата Англии "мерсисайдцы" 27 августа на выезде сыграют против "Ньюкасла", а команда Забарного днем ранее примет "Тоттенхэм".

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