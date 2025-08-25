Камбэк от соперниц: Украина драматично проиграла Японии на женском ЧМ-2025 по волейболу

Женская сборная Украины по волейболу / © cev.eu

Женская сборная Украины по волейболу уступила Японии во втором матче на чемпионате мира-2025, который проходит в Таиланде.

Поединок в городе Бангкок закончился поражением украинок со счетом 2:3 по сетам – 27:25, 25:20, 20:25, 24:26, 11:15.

Отметим, что Япония – четвертая сборная мирового рейтинга, в то время как Украина находится на 17-й позиции.

Для "сине-желтых" это второе поражение на турнире. В первом туре Украина потерпела поражение от действующих чемпионок мира Сербии (0:3), а Япония обыграла Камерун (3:0).

Сборная Украины сохранит шансы на выход в плей-офф только в случае победы Камеруна над Сербией. Если этого не произойдет, наша команда досрочно потеряет шансы финишировать в топ-2 группы H и попасть в 1/8 финала.

В заключительном матче группового этапа украинки в среду, 27 августа, встретятся с Камеруном. Начало игры – в 16:30 по киевскому времени.

Добавим, что женская сборная Украины лишь во второй раз в своей истории сумела квалифицироваться на чемпионат мира по волейболу – впервые это произошло еще в 1994 году.

Напомним, в этом году женская сборная Украины по волейболу выиграла Золотую Евролигу и впервые получила приглашение в Лигу наций.