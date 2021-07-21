Камбэк в финальной серии и первый титул за 50 лет: определился чемпион НБА (видео)

Камбэк в финальной серии и первый титул за 50 лет: определился чемпион НБА (видео)

"Милуоки Бакс" во второй раз в истории завоевали чемпионский трофей.

"Милуоки Бакс" стал чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2020/21.

В финальной серии клуб из города Милуоки, штат Висконсин, обыграл "Финикс Санс" со счетом 4:2. Интересно, что первые два матча "олени" проиграли, но затем совершили камбэк, одержав четыре победы подряд.

Заключительный поединок серии состоялся в ночь на 21 июля и завершился победой "Милуоки" со счетом 105:98. Почти половину очков "Бакс" (50) в этом матче набрал Яннис Адетокумбо. Именно он был признан самым ценным игроком (MVP) финальной серии плей-офф НБА.

2021 NBA CHAMPIONS !! pic.twitter.com/3CEmafjIrG — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 21, 2021

Видео заключительных минут решающего поединка

"Милуоки" во второй раз в истории стали чемпионами НБА. Первый свой титул команда выиграла еще 50 лет назад - в 1971 году.

Видео церемонии награждения

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