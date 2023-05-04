Камбэк в Полтаве: "Динамо" одолело "Ворсклу" и сохранило надежды на медали УПЛ (видео)

"Динамо" обыграло "Ворсклу" в заключительном матче 24-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Полтаве закончился со счетом 1:2 .

Команда Виктора Скрипника неожиданно вышла вперед на 13-й минуте. Руслан Степанюк после паса Ибрагима Кане выбежал на свидание с Русланом Нещеретом и хладнокровно пробил мимо голкипера "бело-синих".

Руслан Степанюк использовал выход на свидание с вратарем и открыл счет в матче ⚡️ #Football #UPL #Goals pic.twitter.com/fzuWwcVri8 — Телеканал Setanta Sports Ukraine (@SetantaUkraine) May 4, 2023

Киевляне отыгрались в середине первого тайма. На 24-й минуте Владислав Ванат нанес прицельный дальний удар в правый нижний угол.

На перерыв команды ушли при равном счете. А вот на старте второго тайма динамовцам удалось склонить чашу весов в свою пользу. На 48-й минуте Бенито с первого раза не отправил мяч в сетку из пределов вратарской, но сразу же удачно сыграл на добивании. Для нигерийского форварда это дебютный гол за киевский клуб.

На 81-й минуте игра была приостановлена из-за воздушной тревоги. После возвращения на поле команды не забивали.

Таким образом, "Динамо" одержало вторую победу под руководством Александра Шовковского, который исполняет обязанности главного тренера, пока Мирча Луческу находится на больничном. Накануне румынского наставника "бело-синих" успешно прооперировали.

После этого матча "Динамо" (47 очков) осталось на четвертом месте в УПЛ, приблизившись к идущей третьей "Заре" на расстояние 5 баллов. "Ворскла" занимает седьмую позицию, имея в своем активе 30 зачетных пунктов.

В следующем туре "бело-синие" 8 мая на выезде встретятся с "Кривбассом". В тот же день полтавчане в гостях сыграют с "Минаем".

Напомним, что в рамках этого тура "Шахтер" с трудом победил "Минай" в скандальном матче. Арбитры не засчитали чистый гол в ворота "горняков".

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